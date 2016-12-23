"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - цитирует слова президента ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем фейсбуке выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154 Министерства обороны в акватории Черного моря, сообщает Газета.ru.

Самолет Министерства обороны России Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря.

По данным Минобороны, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. Среди погибших — по три сотрудника Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

Также на борту находилась глава Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.