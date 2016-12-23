Фотоновость: гномы принесли в подарок елку, но не доставили по адресу

На пестрой от капель дождя картонке написано: "Пожалуйста, возьмите эту елку себе. Хороших праздников! Гномы". На записке также нарисована парочка гномов.
Надеемся, что елочка нашла себе на праздники уютный дом.
После обеда в сочельник в Вильянди был обнаружен прекрасный подарок: у скамейки красовалась елка с запиской на куске картона, пишет Sakala.
На пестрой от капель дождя картонке написано: "Пожалуйста, возьмите эту елку себе. Хороших праздников! Гномы". На записке также нарисована парочка гномов.
Надеемся, что елочка нашла себе на праздники уютный дом.
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