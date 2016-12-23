В футболе может появиться правило из регби

"Думаю мы можем чему-то научиться у любого вида спорта, как и другие учатся у нас. Сейчас многие игроки постоянно жалуются во время матчей.

Уверен, что поведение футболистов можно исправить. Мы думаем над тем, как направить их поведение в правильную сторону. В футболе много эмоций, и это хорошо. Однако их тоже нужно контролировать", - приводит слова Ван Бастена Би-би-си.

Отметим, что футбол является одним из самых консервативных видов спорта, поэтому даже незначительные новшества, а тем более серьезные изменения в правилах, всегда вызывают много вопросов у сторонников и противников "модернизации".