Недавние катастрофы Ту-154: за 38 лет разбилось более 50 самолетов

Там отмечают, что ни одна авария не произошла по вине самолета. Всегда вмешивались либо погодные условия, либо человеческий фактор, либо недостатки двигателя, а чаще всего - совокупность вышеперечисленных факторов.

Первый самолет Ту-154 взлетел в воздух 9 октября 1968 года. С тех пор КБ Туполева построило почти 950 различных модификаций Ту-154.

За 38 лет эксплуатации разбилось более 50 лайнеров это типа, в катастрофах погибли более 3 тысяч человек.

25 декабря 2016 года вскоре после вылета из Сочи упал в Черное море самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, перевозивший на авиабазу "Хмеймим" (Сирия) артистов ансамбля им. Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Их сопровождали 9 представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ). Все находившиеся на борту люди погибли (84 пассажира и 8 членов экипажа).

1 января 2011 года пассажирский самолет Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85588) российской авиакомпании Kolavia, выполнявший рейс 348 из Сургута в Москву, загорелся во время руления в сургутском аэропорту. Была проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, в ходе ЧП три человека погибли, порядка 40 получили ранения. Лайнер полностью сгорел.

4 декабря 2010 года выкатился за пределы ВПП московского аэропорта Домодедово и разрушился пассажирский самолет Ту-154М "Авиалиний Дагестана" (регистрационный номер - RA-85744), выполнявший рейс ЮХ372 из Домодедово в Махачкалу. Вскоре после взлета из Домодедово у самолета возникли неполадки с двигателям, экипаж принял решение провести экстренную посадку. В ее ходе самолет выкатился за пределы ВПП и получил серьезные повреждения. Из 171 человека, находившихся на борту (163 пассажира, 8 членов экипажа), погибли два пассажира. Причиной инцидента стало некачественное топливо, однако основную вину МАК возложил на командира судна, Закаржу Закаржаева, который допустил нарушение экипажем ряда инструкций по действиям при отказе двигателей.

10 апреля 2010 года при посадке на аэродроме "Смоленск-Северный" (Россия) потерпел крушение самолет Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и делегация представителей польского политического и военного руководства, направлявшиеся на траурные мероприятия памяти жертв Катыни. Погибли все 89 пассажиров и семь членов экипажа лайнера. Причиной катастрофы были ошибки пилотов.

15 июля 2009 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-CPG) иранской авиакомпании Caspian Airlines, следовавший рейсом 7908 из Тегерана в Ереван (Армения), потерпел катастрофу в районе поселка Джанатабад близ иранского города Казвин, в 200 км от аэропорта вылета. Самолет прервал набор высоты и развернулся на 270 градусов (вероятно, пилоты резко изменили курс в поисках места для вынужденной посадки), после чего произошло падение, длившееся примерно 1,5 мин. В результате погибли все находившиеся на борту 168 человек - 15 членов экипажа и 153 пассажира, из них двое детей. Эксперты заявили, что катастрофу вызвали неполадки с клапаном компрессора давления двигателей, вызвавших их отказ. Прокуратура Тегерана возложила вину на российскую компанию - проектировщик самолета и на персонал, обслуживавший рейс.

1 сентября 2006 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EM-MCF) иранской авиакомпании Iran Airtour совершил жесткую посадку в иранском аэропорту Мешхед. Самолет выполнял рейс из Бандар-Аббаса. После касания земли в результате неполадки переднего шасси (предположительно, у него лопнула шина), самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, разрушился из загорелся. Из 148 человек, находившихся на борту (137 пассажиров и 11 членов экипажа) погибли 28 человек.

22 августа 2006 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85185) российской авиакомпании "Пулково", выполнявший рейс 612 по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, потерпел крушение близ пос. Сухая Балка (Донецкая обл., Украина). Погибли все 160 пассажиров и 10 членов экипажа, находившиеся на борту. Причиной катастрофы стали ошибочные действия пилотов при попытке обойти грозовой фронт.

1 июля 2002 года в воздухе над Боденским озером (близ г. Юберлинген, Германия) из-за ошибки авиадиспетчера столкнулись пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85816) российской авиакомпании "Башкирские авиалинии", выполнявший рейс ВТС 2937 Москва - Барселона, и транспортный Boeing 757-23APF (регистрационный номер A9C-DHL) немецкой компании DHL, выполнявший грузовой рейс DHX 611 из Бахрейна в Брюссель. Погибли все находившиеся на борту обоих самолетов - 71 человек, в том числе двое летчиков DHL и 69 человек в российском самолете (из них 52 ребенка, летевшие на отдых в Испанию). 24 февраля 2004 г. авиадиспетчер Питер Нильсен, направлявший столкнувшиеся самолеты, был убит архитектором Виталием Калоевым, у которого в катастрофе над Боденским озером погибли жена и двое детей.

12 февраля 2002 года в 20 км от аэропорта иранского города Хорремабада потерпел крушение самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-MBS) иранской авиакомпании Iran Airtour, выполнявший рейс IRB956 из Тегерана. Самолет при заходе на посадку в сложных метеоусловиях врезался в гору Кухэ-Сефид на высоте 2 тыс. 773 м. Погибли все 119 человек, находившиеся на борту: 107 пассажиров и 12 членов экипажа.

4 октября 2001 года пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85693) российской авиакомпании "Сибирь" (ныне выполняет полеты под брендом S7 Airlines), следовавший рейсом 1812 из Тель-Авива (Израиль) в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем в 200 км к юго-западу от Сочи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно расследованию, самолет был сбит украинской ракетой комплекса С-200, запущенной в ходе военных учений. Украина официально не признала юридической ответственности за катастрофу.