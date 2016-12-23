Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием из-за фальшивой новости

Министр обороны Израиля угрожает Пакистану ядерным возмездием, допуская участие пакистанцев в Сирии против ДАЕШ ("Исламское государство"). Израиль забывает, что Пакистан также является ядерной державой", - сообщил в Twitter Асиф Хаваджа, которого цитирует Newsru.com.

На момент написания материала заявление министра обороны Пакистана широко разошлось по социальной сети. При этом Хавадже в комментариях к сообщению писали, что эта новость фальшивая, "фейковая", но он не стал отвечать своим подписчикам и делать какие-либо поясняющие его твит разъяснения.