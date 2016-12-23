Фото: Филиппинам угрожает супертайфун, население эвакуируют

Скорость ветра тайфуна достигает 185 километров в час.

Вице-губернатор провинции Катандуанес распорядился об обязательной эвакуации населения, хотя многие не хотят покидать свои дома в день Рождества.

Супертайфун должен задеть густонаселенные районы страны, в том числе и столицу Филиппин Манилу.

Власти также предупреждают, что на побережье могут обрушиться двухметровые волны.

Метеорологи говорят, что тайфун "Нок-Тен" может несколько ослабиться перед тем, как он достигнет побережья.

Власти Манилы распорядились убрать все рекламные щиты с улиц города, опасаясь, что их может снести ветром и покалечить людей.

В 2013 году тайфун "Хаян" унес более 7 тысяч жизней на Филиппинах.