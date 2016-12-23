Картина дня: падение самолета Минобороны РФ, многочисленные аварии из-за гололедицы и приговор интернет-шантажисту

Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море

На борту воздушного судна находилось 93 человека, это музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка. В России 26 декабря объявлен национальный траур. Читать далее...

В Ида-Вирумаа 18-летняя девушка попала под машину

Вчера в поселке Ийзаку, Ида-Вирумаа, автомобиль Audi сбил 18-летнюю девушку. Читать далее...

Приговор зарезавшему человека в ночном клубе мужчине не удовлетворил ни прокурора, ни подсудимого

Месяц назад Фредди Лепяннену был вынесен приговор, однако апелляции подали как сторона обвинения, так и защита. Читать далее...

В субботу произошел один серьезный пожар

В субботу вспыхнул один серьезный пожар, но люди в нем не пострадали. Читать далее...

Осторожно, черный лед: за пару часов в Вирумаа случилось множество аварий

Из-за последовавших за плюсовой погодой в субботу ночных заморозков дороги в Вирумаа покрыты черным льдом, а водителям следует быть особенно осторожными. Читать далее...

Пьяный водитель выехал на встречную полосу и совершил аварию: пострадала женщина

В субботу, 24 декабря, в волости Ныо Тартуского уезда пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой пострадала женщина. Читать далее...

Мужчина вымогал у женщин деньги, угрожая им распространением их эротических снимков

На прошлой неделе в силу вступил приговор, вынесенный Пярнуским уездным судом в отношении 37-летнего Маргуса, который вымогал у шести женщин деньги, обещая в противном случае распространить их эротические фото и видео. Читать далее...

Сегодня первый день Рождества: Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

Папа римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в Ватикане. Как передает BBC, церковная служба прошла под усиленной охраной. Читать далее...