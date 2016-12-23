Картина дня: падение самолета Минобороны РФ, многочисленные аварии из-за гололедицы и приговор интернет-шантажисту

Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
На борту воздушного судна находилось 93 человека, это музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка. В России 26 декабря объявлен национальный траур. Читать далее...
В Ида-Вирумаа 18-летняя девушка попала под машину
Вчера в поселке Ийзаку, Ида-Вирумаа, автомобиль Audi сбил 18-летнюю девушку. Читать далее...
Приговор зарезавшему человека в ночном клубе мужчине не удовлетворил ни прокурора, ни подсудимого
Месяц назад Фредди Лепяннену был вынесен приговор, однако апелляции подали как сторона обвинения, так и защита. Читать далее...
В субботу произошел один серьезный пожар
В субботу вспыхнул один серьезный пожар, но люди в нем не пострадали. Читать далее...
Осторожно, черный лед: за пару часов в Вирумаа случилось множество аварий
Из-за последовавших за плюсовой погодой в субботу ночных заморозков дороги в Вирумаа покрыты черным льдом, а водителям следует быть особенно осторожными. Читать далее...
Пьяный водитель выехал на встречную полосу и совершил аварию: пострадала женщина
В субботу, 24 декабря, в волости Ныо Тартуского уезда пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой пострадала женщина. Читать далее...
Мужчина вымогал у женщин деньги, угрожая им распространением их эротических снимков
На прошлой неделе в силу вступил приговор, вынесенный Пярнуским уездным судом в отношении 37-летнего Маргуса, который вымогал у шести женщин деньги, обещая в противном случае распространить их эротические фото и видео. Читать далее...
Сегодня первый день Рождества: Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане
Папа римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в Ватикане. Как передает BBC, церковная служба прошла под усиленной охраной. Читать далее...