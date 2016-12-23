Угонщикам ливийского самолета грозит пожизненный срок на Мальте

В зал суда обвиняемые Мусса Саха и Ахмед Али были доставлены под охраной полиции в шлемах, бронежилетах и с автоматами. На обвиняемых были надеты наручники и бронежилеты, сообщает Газета.ru.

Оба угонщика заявили, что невиновны в угоне самолета и других предъявленных обвинениях. Им также вменяется незаконное владение имитацией оружия, угроза насилия, насилие на борту самолета, удерживание человека против его воли и попытка нарушить экономическую стабильность страны.

Сообщается, что оба обвиняемых выглядели подавленными. Суд отказался освободить их под залог. Мусса также просил предоставить ему право общаться с родными и молиться, ему гарантировали соблюдение этих прав.

На допросе в полиции Саха и Али отказались отвечать на вопросы и называть причину угона самолета.