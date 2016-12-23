В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 225 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге Чили. Очаг землетрясения находился на глубине в 15 километров, сообщает Би-би-си.

Пока нет никаких сообщений о жертвах или разрушениях.