В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 225 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге Чили. Очаг землетрясения находился на глубине в 15 километров, сообщает Би-би-си.
Пока нет никаких сообщений о жертвах или разрушениях.
Американский Центр предупреждения о цунами в Тихом океане предупреждает об угрозе цунами в радиусе тысячи километров от эпицентра мощного землетрясения в Чили.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 225 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге Чили. Очаг землетрясения находился на глубине в 15 километров, сообщает Би-би-си.
Пока нет никаких сообщений о жертвах или разрушениях.
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