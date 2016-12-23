Почему школьники не моются после уроков физкультуры?

Основная причина такой ситуации заключается в нехватке времени и необходимости успеть на следующий урок. Кроме этого, школьники отметили в качестве препятствий тесное пространство раздевалок, отсутствие горячей воды, достаточного напора воды, отсутствие приватности, плохую вентиляцию и другие причины, сообщает Postimees.ee.

Кроме этого, выяснилось, что 56 процентов учеников не пользуется каждый день школьными туалетами из-за нехватки бумаги и неприятного запаха. Школьники также отметили, что в туалетах собираются компании учеников, отсутствует приватность, сами помещения зачастую холодные, а замки на дверях кабинок сломаны.

При этом 94 процента опрошенных утверждают, что моют в школе руки. Шесть оставшихся процентов либо не имеют привычку это делать, либо не видят в этом необходимости.