По словам Андруса Викса из фирмы Nordic Brokers, этот дом от других новостроек отличается оригинальной архитектурой и современной начинкой: в каждой квартире есть свой теплосчетчик, который не только контролирует потребление тепла, но и управляет индивидуальной вентиляционной системой.

Но, по мнению Викса, главное достоинство дома в его местоположении: дом находится между Тартуским шоссе и улицами Юхкентали и Лийвалайа. На самой улице Марди движение практически отсутствует.

По его словам, отделка квартир в доме очень высококачественная. Например, сантехника французской фирмы Laufen, чей ценовой класс гораздо выше среднего». Интересно, что из 46 квартир в доме в продаже осталось только шесть.

Фото: Андрус Викс.

Дом спроектирован бюро KUU arhitektid: Йоэль Копли, Koйт Оялийв и Юхан Рохтла.