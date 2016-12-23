Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

«Непонятно мне и как им пользоваться. Нужно наводить на товары, как старым пультом, или прицепить его к тележке и водить товар руками? Тестировал ли Selver пульты перед покупкой? Почему выбрали модель, которая не подходит к тележкам?» - интересуется читатель.

Отвечает пресс-секретарь Selver Карл-Виллиам Вазерик:

Мы решили обновить пульты, так как пульты нового поколения сканируют лучше, чем старые. На новых пультах в помощь клиентам расположены красные отметки, которые показывают, в каком направлении его нужно поворачивать. Вдобавок, удалять товары на новом пульте значительно проще, чем на старом. Вся информация о том, как пользоваться пультами, есть на стене рядом с ними.

Мы принимает критику, которая касается пультов и тележек, и уже передали свои пожелания поставщикам тележек. Мы благодарим клиента за обратную связь, которая является очень важной в нашей работе и позволяет повысить качество предоставляемой услуги.