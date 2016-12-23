Сегодня, 26 декабря, в 00.25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа на 8 километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри. По предварительным данным, машина Volkswagen с латвийскими номерами двигалась из Таллинна в сторону Саку, но по неизвестной причине автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Из машины вылетела 31-летняя гражданка Латвии, которая от полученных травм скончалась на месте.

Стражи порядка обнаружили на месте аварии мужчину с признаками алкогольного опьянения, который не нуждался в медицинской помощи. Речь идет о гражданине Латвии, который был доставлен в полицейский участок для установления личности и дальнейшего выяснения обстоятельств ДТП.

Представитель Пыхьяской префектуры Ляэне-Харьюского отделения полиции Райко Кийк говорит, что все обстоятельства ДТП выясняются, поэтому до сих пор остаются вопросы без ответа: «На месте работают эксперты, чтобы выяснить, что привело к трагическому случаю. Сейчас проверяется, кто был за рулем машины и был ли водитель в момент происшествия трезвым».

Кийк добавил, что во время дорожного движения каждое решение может стоить жизни. Также перед тем, как садиться за руль, следует убедиться, что состояние здоровья водителя позволяется ему ехать. У каждого пассажира есть право не садиться в машину, если в отношении водителя есть хоть какие-то сомнения, что он не в состоянии сделать все, чтобы довести до места назначения пассажиров в целости и сохранности.

На месте происшествия дорога была сухой и разрешенная скорость на этом участке — 90 км/ч.