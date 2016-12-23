Таксист вытолкнул пьяного клиента из машины и переехал ему ногу

ДТП случилось вчера в 16.38 в Пярну возле Суур Йыэ, 75, где 42-летний мужчина оказывал услуги такси на машине Renault Megane Scenic.

Между таксистом и находящимся в алкогольном опьянении клиентом, 67-летним мужчиной, возникло недопонимание по поводу платы за услугу. В результате таксист вытолкнул из машины клиента, который упал на проезжую часть, после чего такси скрылось с места происшествия. Уезжающее такси переехало ногу упавшего на дорогу мужчины.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Пярнускую больницу для проверки здоровья.