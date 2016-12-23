Последние указы действующего лидера государства Гингрич охарактеризовал как "отчаянное безумие" и сравнил их с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сдувается и сдувается". По его словам, Трамп с помощью "умных юристов" отменит даже те распоряжения Обамы, которые не подлежат пересмотру.

Он также заявил, что Трамп попробует наладить контакт с представителями Демократической партии, чтобы увеличить число своих сторонников в Сенате.

Официальное вступление Трампа в должность состоится 20 января 2017 года.

20 декабря Обама на неопределенный срок запретил продажу разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана. Это распоряжение может быть пересмотрено не раньше, чем через пять лет.