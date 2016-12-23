Посольство РФ в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований памяти жертв крушения Ту-154

Следователи изъяли документы на заводе, где проходил ремонт Ту-154

Следователи изъяли документы на самарском заводе "Авиакор", где проходил ремонт рухнувший в Черное море Ту-154, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Русские машины" ("Авиакор" входит в корпорацию).

Видео: вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154

Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Фото: в Черном море продолжаются поиски обломков самолета Ту-154 и тел погибших

В Черном море продолжается операция по поиску обломков разбившегося военного самолета Ту-154, а также тел погибших.

Минобороны России: потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, сообщает "Би-би-си".

Источник рассказал, почему спецслужбы не верят в версию о теракте на борту разбившегося Ту-154

Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 в Черном море не рассматривается как основная из-за ряда обстоятельств: изначально самолет не должен был приземляться в Сочи вовсе, а вплоть до вылета он держался под усиленной охраной, рассказал источник ТАСС в спецслужбах.

Фото: люди несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Жители Москвы несут цветы и свечи к зданию ансамбля имени Александрова, музыканты которого находились в самолете Ту-154, потерпевшем крушение вблизи Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости.

Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы маяками

Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ пока не найдены, в настоящий момент ведется их поиск, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

Катастрофа военного Ту-154: что нам известно?

Ту-154 министерства обороны Российской Федерации разбился после взлета из аэропорта в Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега, сообщает Би-би-си.

Недавние катастрофы Ту-154: за 38 лет разбилось более 50 самолетов

Ту-154 - среднемагистральный пассажирский самолет, самый распространенный лайнер российской авиации (выпущено более 1000 самолетов). Как утверждают конструкторы КБ Туполева, именно поэтому с ним связано наибольшее количество катастроф и происшествий, сообщает NEWSRu.

Фото: на месте крушения самолета минобороны проводят поисковую операцию

В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей пока не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На борту упавшего Ту-154 находилась известный филантроп Доктор Лиза

Гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза", находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России, сообщает "Интерфакс".

Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море

На борту воздушного судна находилось 93 человека, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ, сообщает ТАСС.