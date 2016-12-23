Посольство РФ в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований памяти жертв крушения Ту-154

26 декабря в Российской Федерации объявлено днем траура.
Посольство России в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований, запись в которой можно оставить на официальной странице посольства в Facebook.
25 декабря в районе Сочи потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154, на борту которого находились 92 человека – музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, представители прессы, сопровождающие лица и члены экипажа.
26 декабря в Российской Федерации объявлено днем траура.
Посольство России в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований, запись в которой можно оставить на официальной странице посольства в Facebook.
Названы основные версии крушения
Водитель, вероятно, был пьян
На борту было 93 человека
Церковная служба прошла под усиленной охраной
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