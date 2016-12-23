Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

За последние пять лет продажи твердого мыла снизились на 18 процентов, пишет newscom.au со ссылкой на Euromonitor.

Из проведенного недавно в Австралии исследования выяснилось, что только 15 процентов молодых людей (18-24 лет) использовали в течение последнего месяца штучное мыло, треть использовала гель для душа или жидкое мыло. По данным исследования, проведенного в США, более половины молодых людей считают, что штучное мыло покрыто бактериями.

Если в 2013 году леденцов на палочке было продано на 37 млн долларов, то двумя годами позже эта сумма снизилась на 17 процентов - до 30,6 млн.

Кроме того, выяснилось, что люди стали уделять меньшее внимание прическе. Значительно меньшее количество людей хотят сделать себе локоны или выпрямить волосы.

По словам психолога Мельбурнского университета Брента Кокера, за этими изменениями стоит поколение миллениалов, для которых многие товары кажутся бессмысленными.

"Многие товары перестали быть нужными", - считает Кокер. Он приводит в пример салфетки из ткани - молодое поколение считает их бессмысленными, потому что больше не ест за столом. "Этот ритуал утрачен. Теперь обед берут с собой и съедают его под популярное телешоу", - отметил психолог.

Утрачивает популярность и зубная щетка на батарейках. За последние пять лет ее продажи сократились на 40 процентов. В то время как продажи электрических зубных щеток выросли на 29 процентов.

Снизилось и количество продаж кремов-дезодорантов. За последние пять лет они упали на 58 процентов.

В ноябре стала известна инсайдерская информация McDonalds: как оказалось, лишь каждый пятый миллениал попробовал Big Mac.