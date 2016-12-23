"Жалко, что Россельхознадзор не сообщает ответ на вопрос, интересующий всю страну: кому от этого стало лучше? Или: почему бы эти продукты не уничтожить путем съедания теми, кому и покупка еды в дом выходит накладно?

Например, государственная статистика говорит нам, что в России 617 тысяч детей-инвалидов. Наверное, не все семьи с такими детьми - малоимущие. Возьмем пропорцию для всего населения. У нас 13% за чертой бедности. Значит, из общего количества семей, где есть дети-инвалиды (будем считать для простоты, что их 617 тысяч - по количеству детей), 80 210 семей, где есть ребенок-инвалид, за чертой бедности.

Таким образом, если бы эти продукты не давили тракторами, а передали таким семьям, то все полтора года "антисанкций" они могли бы получать бесплатно полтора килограмма продуктов в неделю, начиная с 6 августа 2015 года. Наверное, не отказался бы от такой прибавки человек, чей доход меньше 9 700 рублей в месяц и он на эти деньги должен за ребенком-инвалидом ухаживать.

Получается, что даже если государству так важны эти идиотские (и вредные) "антисанкции", то можно было бы реализовать часть с уничтожением продуктов так, чтобы 80 210 семьям, чья жизнь особенно горька и тяжела, стало немного лучше.

Да, государство понесло бы определенные затраты в смысле распределения, но так и уничтожение не бесплатно.

Что мы получили вместо этого?

1. Бизнес, который вез эти продукты, разорился или понес большие убытки.

2. На прилавках мы видим замечательные белорусские мидии и прочие деликатесы, растущие только на теплом атлантическом побережье этой страны.

3. Бедные не получили бесплатной еды, и их жизнь не стала легче.

4. Рост цен на продукты ударил по каждому домохозяйству в стране, а особенно сильно - именно по бедным.

5. Сказочно обогатились таможенники и сам Россельхознадзор, чиновники которых принимали решение "это уничтожить, а это не надо". Понятно, что предприниматель, привезший фуру с продуктами, готов будет заплатить любую взятку, лишь бы его товар не уничтожили.

Такое впечатление, что где-то действует штаб вражеского командования, управляющий Кремлем. Каждый день они сидят и придумывают новую операцию "Как сделать обычного человека беднее, а коррупционеру дать новую возможность", а Кремль эти операции блестяще реализовывает".