Пальтс: тревожит, что Хельм и Котка покидают свои должности

Для предпринимателей хорошая новость, что государство в последние годы взялось за уменьшение бюрократии, пишет Пальтс в Äripäev, добавляя, что, если раньше эти мысли были только на бумаге, то сейчас в рамках так называемого проекта нулевой бюрократии делаются реальные шаги.

По словам Пальтса, плоды этого уже видны в этом году, но основательная польза будет заметна в течение следующих пары лет. Но будущее вызывает вопрос, как подействует на процесс уменьшения бюрократии уход из общественного сектора в частный гендиректора Налогово-таможенного департамента Марека Хельм и вице-канцлера Министерства экономики Таави Котка, рассуждает Пальтс.

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