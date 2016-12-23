Понедельник, 26. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Истребители НАТО совершат бреющие полеты над Эстонией

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Со вторника в течение очередной рабочей недели два дислоцированных на аэродроме Эмари истребителя ВВС Германии Eurofighter совершат бреющие полеты над Эстонией.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров и по возможности вдали от населенных пунктов, сообщил главный штаб Сил обороны. Полеты будут осуществляться в первой половине дня.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов, полеты согласованы с Департаментом авиации и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО с марта 2004 года в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии , Латвии и Литвы.

ВВС Германии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 31 августа. На авиабазе Шяуляй в Литве сейчас также дислоцирован французский контингент, состоящий из вооруженных истребителей Mirage 2000.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАистребителинатотренировочные полеты
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