Сообщения о минировании московских вокзалов оказались ложными

"В 14:45 все проверочные мероприятия были закончены. Они никак не повлияли на график движения поездов. В данный момент все вокзалы Москвы работают в штатном режиме", - сказал представитель управления в понедельник.

По данным полиции, поступившие анонимные сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории вокзалов не подтвердились.

"На время проведения проверочных мероприятий с Казанского вокзала было эвакуировано порядка 1,5 тыс. человек", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что с Ленинградского и Ярославского вокзалов также было эвакуировано порядка 1,2 тыс. человек.