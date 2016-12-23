"К настоящему времени скончались 77 человек - один человек умер в больнице. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сказала она "Интерфаксу" в понедельник.

По данным Минздрава региона, в больницах остаются 16 человек. 21 был выписан в связи с улучшением состояния, девять отказались от лечения. Ранее сообщалось о 76 погибших и 18 госпитализированных.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что преобладающей причиной отравления стало употребление метилового спирта - он обнаружен у всех исследованных к настоящему времени 72 погибших.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник"". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, задержаны 23 человека, в том числе заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов.

Как сообщает Би-би-си, с понедельника, 26 декабря в России вступил в силу временный запрет на розничную продажу непищевой продукции, содержащей спирт. Исключение касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить продажу такой продукции на срок 30 суток.