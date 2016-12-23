Галерея: нарвитяне скорбят вместе с Россией

Они дополнили те первые скорбные цветы, которые появились здесь после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря.
Цветы и свечи несут весь день к ограде Генерального консульства Российской Федерации в Нарве в память о погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154.
Они дополнили те первые скорбные цветы, которые появились здесь после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря.
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