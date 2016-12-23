Галерея: нарвитяне скорбят вместе с Россией

Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Москвы.

Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154

Водолазы МЧС России обнаружили на месте, где ранее уже были найдены обломки Ту-154 Минобороны, пятиметровый фрагмент фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение накануне над Черным морем. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

Минобороны РФ: на погибших при катастрофе Ту-154 не было спасательных жилетов

Минобороны РФ опровергло информацию о том, что на нескольких пассажирах, которые погибли при катастрофе Ту-154 в акватории Черного моря, были надеты спасательные жилеты.

ФСБ России проверяет четыре основные версии крушения Ту-154

Четыре основные версии проверяются по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство РФ в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований памяти жертв крушения Ту-154

25 декабря в районе Сочи потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154, на борту которого находились 92 человека – музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, представители прессы, сопровождающие лица и члены экипажа.

Следователи изъяли документы на заводе, где проходил ремонт Ту-154

Следователи изъяли документы на самарском заводе "Авиакор", где проходил ремонт рухнувший в Черное море Ту-154, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Русские машины" ("Авиакор" входит в корпорацию).

Видео: вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154

Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.