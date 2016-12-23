Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил имя жертвы.

По его словам, для оказания помощи родственникам погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.

Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения, сообщил источники в силовых структурах. Таким образом, поисковики на данный момент обнаружили тела 13 человек.

Ранее сообщалось, что все тела будут доставлены для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.