Понедельник, 26. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Невеста погибшего при крушении Ту-154: под утро Саша приходил ко мне во сне (видео)

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Невеста погибшего при крушении Ту-154 Александра Штуко узнала о трагедии из выпусков новостей — перед взлетом Александр прислал ей фотографию из злополучного самолета и рассказал, что в Сирии они будут садиться в сопровождении истребителей, пишет Life.ru.

Девушка до сих пор не может поверить в случившееся и со слезами вспоминает о совместных планах: сыграть после Нового года свадьбу, съездить в путешествие и купить собственный дом. 

"Задержали самолет, должен был в 23:50 вылететь. Мы еще поругались на этот самолет, мол, как же так. В 5 утра он прислал мне фотографию, написал, что сидят в хвосте, играют в нарды, турбина шумит, как дракон, — рассказала Юлия. — Я ему ответила, когда проснулась. Он во сне ко мне приходил: я спала, он разбудил меня и глаза мне вытер".

По словам девушки, Александр всегда переживал перед отлетом, но в этот раз он был спокоен и надеялся, что полет пройдет на "высшем уровне".

"Улетал совершенно спокойно, если всегда он нервничал и боялся перелета, то в этот раз он сказал: с нами же генералы, все должно быть по высшему уровню", — вспоминает Юлия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавиакатастрофагибельжертвыту-154
По теме
Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки

Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки 2

В Черном море близ Сочи спасатели нашли и подняли на поверхность тело майора Романа Волкова - командира потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции.
Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154

Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154 1

Вчера направлявшийся из России в Сирию самолет российского Минобороны с 92 пассажирами и членами экипажа на борту рухнул в Черное море. Сегодня жители Таллинна несут к посольству РФ цветы и свечи в память о погибших при крушении Ту-154.  Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Москвы. Галерея: нарвитяне скорбят вместе с Россией

Галерея: нарвитяне скорбят вместе с Россией

Цветы и свечи несут весь день к ограде Генерального консульства Российской Федерации в Нарве в память о погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154.   
ЕЩЁ
Limon.ee
limon.ee
Коммерческий текст
Krasotka.ee
Последнее Рождество джорджа майкла
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
Limon.ee
LIMON.EE
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:38
Пожар в жилом доме: один человек погиб, второму чудом удалось выбраться
20:09
Мэр литовского города потребовал снять с елки звезду, назвав ее символом СССР
19:45
Турция просит международную коалицию помочь в борьбе с ИГ
19:30
В Москве в автомобиле найден мертвым топ-менеджер "Роснефти" (1)
19:18
Ночью Северные страны накроет мощный шторм
19:00
Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки (2)
18:35
«Ноги шарпея»: 61-летняя Донателла Версаче показала то, что лучше не видеть
18:34
В Уганде перевернулось судно с футбольной командой и болельщиками
18:20
Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154 (1)
18:06
Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире
17:52
Невеста погибшего при крушении Ту-154: под утро Саша приходил ко мне во сне (видео)
17:37
Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс
17:24
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)
17:19
Британские СМИ узнали о поддержке Королевой Брекзита
16:58
Сегодня вечером водителям нужно быть особенно внимательными за рулем
16:58
Картина дня: тяжелая авария в Харьюмаа, подробности крушения Ту-154 и смерть Джорджа Майкла
16:46
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (6)
16:40
Звезда «Голоса» заявил о родстве с умершим Джорджем Майклом: все из-за настоящей фамилии певца
16:37
Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
16:37
Фото: вор угнал машину и разбил ее вдребезги
Все новости
LimonЦеликом
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Это просто мистика: фанаты Джорджа Майкла указали на загадочное совпадение в дате смерти звезды

Это просто мистика: фанаты Джорджа Майкла указали на загадочное совпадение в дате смерти звезды

Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс

Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс

18:35
«Ноги шарпея»: 61-летняя Донателла Версаче показала то, что лучше не видеть
18:06
Екатерина Андреева о нахлынувших эмоциях и слезах в эфире
16:46
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (6)
16:40
Звезда «Голоса» заявил о родстве с умершим Джорджем Майклом: все из-за настоящей фамилии певца
KrasotkaЦеликом
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)

О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)

36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз

36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

13:44
Привлекаем любовь красным цветом: три полезные техники
12:15
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
11:49
Крутой рецепт хачапури (2)
25. дек
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (1)

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)

23. дек
Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?
Погода
Ночью Северные страны накроет мощный шторм

Ночью Северные страны накроет мощный шторм

Сегодня вечером водителям нужно быть особенно внимательными за рулем

Сегодня вечером водителям нужно быть особенно внимательными за рулем

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пожар в жилом доме: один человек погиб, второму чудом удалось выбраться

Пожар в жилом доме: один человек погиб, второму чудом удалось выбраться

Фото: вор угнал машину и разбил ее вдребезги

Фото: вор угнал машину и разбил ее вдребезги

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154

Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154 (1)

В Таллинне проходит традиционный забег по ориентированию в городе

В Таллинне проходит традиционный забег по ориентированию в городе

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)
Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки(2)
Sony Music сообщила о смерти Бритни Спирс
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (6)
Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов(1)
Топ комментариев
Скончался внук Сталина(33)
Журнал Economist номинировал Эстонию на титул «Государство года» (27)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Прямая трансляция: в Москве проходит большая пресс-конференция Путина(18)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,173 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 23.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees