Невеста погибшего при крушении Ту-154: под утро Саша приходил ко мне во сне (видео)

Девушка до сих пор не может поверить в случившееся и со слезами вспоминает о совместных планах: сыграть после Нового года свадьбу, съездить в путешествие и купить собственный дом.

"Задержали самолет, должен был в 23:50 вылететь. Мы еще поругались на этот самолет, мол, как же так. В 5 утра он прислал мне фотографию, написал, что сидят в хвосте, играют в нарды, турбина шумит, как дракон, — рассказала Юлия. — Я ему ответила, когда проснулась. Он во сне ко мне приходил: я спала, он разбудил меня и глаза мне вытер".

По словам девушки, Александр всегда переживал перед отлетом, но в этот раз он был спокоен и надеялся, что полет пройдет на "высшем уровне".

"Улетал совершенно спокойно, если всегда он нервничал и боялся перелета, то в этот раз он сказал: с нами же генералы, все должно быть по высшему уровню", — вспоминает Юлия.