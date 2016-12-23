Галерея: у посольства РФ скорбят по погибшим при крушении Ту-154

Невеста погибшего при крушении Ту-154: под утро Саша приходил ко мне во сне (видео)

Невеста погибшего при крушении Ту-154 Александра Штуко узнала о трагедии из выпусков новостей — перед взлетом Александр прислал ей фотографию из злополучного самолета и рассказал, что в Сирии они будут садиться в сопровождении истребителей, пишет Life.ru.

Спасатели обнаружили тело командира Ту-154. Крушение могло произойти из-за перегрузки

В Черном море близ Сочи спасатели нашли и подняли на поверхность тело майора Романа Волкова - командира потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции.

Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Москвы.

Галерея: нарвитяне скорбят вместе с Россией

Цветы и свечи несут весь день к ограде Генерального консульства Российской Федерации в Нарве в память о погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154.

Водолазы обнаружили пятиметровый фрагмент Ту-154

Водолазы МЧС России обнаружили на месте, где ранее уже были найдены обломки Ту-154 Минобороны, пятиметровый фрагмент фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение накануне над Черным морем. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

Минобороны РФ: на погибших при катастрофе Ту-154 не было спасательных жилетов

Минобороны РФ опровергло информацию о том, что на нескольких пассажирах, которые погибли при катастрофе Ту-154 в акватории Черного моря, были надеты спасательные жилеты.

ФСБ России проверяет четыре основные версии крушения Ту-154

Четыре основные версии проверяются по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство РФ в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований памяти жертв крушения Ту-154

25 декабря в районе Сочи потерпел крушение самолет Минобороны России Ту-154, на борту которого находились 92 человека – музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, представители прессы, сопровождающие лица и члены экипажа.

Следователи изъяли документы на заводе, где проходил ремонт Ту-154

Следователи изъяли документы на самарском заводе "Авиакор", где проходил ремонт рухнувший в Черное море Ту-154, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Русские машины" ("Авиакор" входит в корпорацию).

Видео: вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154

Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка над Черным морем поблизости от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Фото: в Черном море продолжаются поиски обломков самолета Ту-154 и тел погибших

В Черном море продолжается операция по поиску обломков разбившегося военного самолета Ту-154, а также тел погибших.

Минобороны России: потерпевший крушение Ту-154 был технически исправен

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов, сообщает "Би-би-си".

Источник рассказал, почему спецслужбы не верят в версию о теракте на борту разбившегося Ту-154

Версия теракта при расследовании авиакатастрофы Ту-154 в Черном море не рассматривается как основная из-за ряда обстоятельств: изначально самолет не должен был приземляться в Сочи вовсе, а вплоть до вылета он держался под усиленной охраной, рассказал источник ТАСС в спецслужбах.

Фото: люди несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Жители Москвы несут цветы и свечи к зданию ансамбля имени Александрова, музыканты которого находились в самолете Ту-154, потерпевшем крушение вблизи Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости.

Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы маяками

Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ пока не найдены, в настоящий момент ведется их поиск, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

Катастрофа военного Ту-154: что нам известно?

Ту-154 министерства обороны Российской Федерации разбился после взлета из аэропорта в Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега, сообщает Би-би-си.

Недавние катастрофы Ту-154: за 38 лет разбилось более 50 самолетов

Ту-154 - среднемагистральный пассажирский самолет, самый распространенный лайнер российской авиации (выпущено более 1000 самолетов). Как утверждают конструкторы КБ Туполева, именно поэтому с ним связано наибольшее количество катастроф и происшествий, сообщает NEWSRu.

В России 26 декабря объявлен днем траура

Понедельник, 26 декабря, в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: на месте крушения самолета минобороны проводят поисковую операцию

В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей пока не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

На борту упавшего Ту-154 находилась известный филантроп Доктор Лиза

Гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как "Доктор Лиза", находилась на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России, сообщает "Интерфакс".

Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море

На борту воздушного судна находилось 93 человека, это музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ, сообщает ТАСС.