Останки порядка 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна и поверхности Черного моря, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Кроме того, по предварительным данным, участникам поисковой операции удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета, добавил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

"Черные ящики" пока не найдены. Поисковая операция с участием водолазов и глубоководных аппаратов осложняется сильным течением, которое, как предполагается, могло отнести тела в воды Абхазии, пишет Newsru.com.

Установлено, что взлетная скорость Ту-154 составляла 345 км/ч, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа. Место падения находилось на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты.

Катастрофа могла произойти из-за перегрузки и отказа техники

"Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, из-за перегруза и технической неисправности - рухнул в море", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Приоритетной версией, по словам источника агентства, становится техническая неисправность. "Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", - подчеркнул источник.

Что касается версии о некачественном топливе, то одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили полеты.

Источник добавил, что "на данном этапе версия теракта практически исключена": "Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию". Версию теракта отмели и в спецслужбах.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем не было известно заранее. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/26dec2016/romanvolkov.html