Об обнаружении тела Еровинкина в автомобиле в центре Москвы сообщил Life. Как утверждалось, расследованием обстоятельств кончины высокопоставленного сотрудника "Роснефти" занимается ФСБ - Еровинкин служил в КГБ с 1976 года, а в начале 1990-х годов перешел в администрацию Бориса Ельцина в чине генерала. Занимал пост начальника отдела по работе с секретными документами и защиты гостайны. С 2008 года руководил секретариатом Сечина, а потом ушел вслед за шефом в "Роснефть".

"Это не гибель, это естественная смерть", - подтвердил РБК представитель нефтяной компании. "Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа", - пояснил источник.

В сообщении ГУ МВД по Москве по поводу обнаружения трупа в автомобиле в Китайгородском проезде также говорится, что предполагаемая причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Life выяснил, что тело Еровинкина находилось на заднем сиденье его служебного Lexus460. "Водитель Еровинкина вызвал врачей, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть".

СМИ расходятся во мнении о том, какую должность покойный занимал в "Роснефти". Известно, что он исполнял обязанности руководителя аппарата главы компании, возглавлял один из департаментов по нормативной работе, а в последнее время был начальником одного из управлений.

В "Роснефти" Еровинкин возглавлял отдел, который отвечает за секретные документы и их получение и пересылку, сказал РБК его знакомый. "Он готовил личные декларации (главного исполнительного директора "Роснефти") Игоря Сечина о доходах и имуществе, которые он направлял в правительство секретной почтой", - сказал собеседник РБК.