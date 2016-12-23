Мэр литовского города потребовал снять с елки звезду, назвав ее символом СССР

"Для кого-то пятиконечная звезда в первую очередь, возможно, и ассоциируется с коммунизмом, но для меня такое сравнение равнозначно утверждению, что каждый лысый мужчина прежде всего напоминает вождя мирового пролетариата", - заявил настоятель местного костела Вознесения Девы Марии Саулюс Кумелюс.

С ним согласился епископ-эмерит Паневежского епископата Йонас Кауняцкас. "Не вижу в пятиконечной звезде ничего коммунистического", - сказал он.

Кауняцкас счел требование мэра Бардаускаса проявлением политического ханжества. Епископ сравнил эту ситуацию с демаршами отдельных жителей Паневежиса, которые заявили, что рождественское украшение центра города в красно-сине-белых тонах необходимо убрать, так как это является "напоминанием о России, флаг которой таких же цветов".

Елочная звезда-навершие является традиционным украшением в Новый год и Рождество. Она символизирует Вифлеемскую звезду, увидев которую, волхвы, согласно Евангелию от Матфея, прибыли в Вифлеем Иудейский, чтобы поклониться рожденному Христу.