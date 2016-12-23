Недостатков и спорных моментов несколько.

Во-первых, оппозиции и другим заинтересованным группам для ознакомления со столь радикальными изменениями, их обсуждения и реакции на них дали исключительно мало времени - выходные. Это не укладывается ни в какие рамки парламентарного и демократического законотворчества.

Во-вторых, в этот пакет поправок включили десять очень разных законов и их изменения. Во время первого чтения, где могло бы состояться парламентское обсуждение, никакие изменения не были подготовлены. На втором чтении представили существенные поправки, однако дебаты уже не проходили. Можно было лишь задать вопросы и выслушать ответы министра экономики.

В-третьих, в эстонском законотворчестве для того, чтобы обеспечить стабильность законов, предусмотрено, что до вступления в силу налоговых изменений необходимо по меньшей мере шесть месяцев. Принцип правомерного ожидания был проигнорирован.

Остается непостижимым, почему с этим нужно было так спешить. Ведь для принятия бюджета оставалось еще около 2,5 месяцев. Убедительных объяснений не прозвучало. Это тем более непонятно, что большинство запланированных изменений должны будут вступить в силу лишь в 2018 году или даже позже! Подобные действия демонстрируют нигилистическое отношение коалиции к демократической правовой государственности, несмотря на то, что риторика коалиции говорит об обратном.

Для того, чтобы выйти из неудобного положения, президент обратилась к канцлеру права, чтобы та проверила закон на соответствие конституции и другим законам. К сожалению, это прямая задача президента, которую он не может никому делегировать. От президента зависит, вступит в силу закон или нет. Решение президента - вопрос выбора политической позиции. И как это соответствует ранним заявлениям президента о ее политическом нейтралитете?

В целом приходится признать, что демократический государственный строй и конституционная законность не получили поддержки - скорее, наоборот.

Статью в полном объеме можно прочитать на эстонском портале Postimees.