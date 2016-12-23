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Пособия, зарплата и условия труда: смотрите, какие изменения ждут жителей Эстонии в 2017 году

Rus.Postimees.ee
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Министерство социальных дел предоставило обзор изменений, которые предстоят в сфере управления министерства в 2017 году.

Появятся новые пособия и возмещения:

  • Многодетные семьи получат дополнительное пособие

Семья, в которой растет от трех до шести детей будет получать, кроме уже существующего детского пособия (50 евро на первых двух детей и 100 евро на каждого последующего), дополнительно 300 евро в месяц. Если в семье семеро и больше детей, то государство будет давать дополнительно 400 евро в месяц.

  • Семьи с одним родителем получат поддержку из алиментного фонда

В соответствии с новой государственной схемой алиментной помощи, ребенку, родителю которого назначены судом алименты и который их не платит, будет выплачиваться пособие в размере до 100 евро. Государство будет обеспечивать ребенку ежемесячно алиментное пособие в размере 100 евро, которое потом будут стребовано с должника по алиментам. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

  • Одинокие пенсионеры будут раз в год получать пособие 115 евро

Начиная с 2017 года проживающим в одиночестве пенсионерам будет выплачиваться одноразовое пособие 115 евро. Пособие будет выплачиваться в октябре каждого года пенсионеру, который проживает один и чья ежемесячная нетто-пенсия меньше, чем 1,2-разовая средняя пенсия. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

  • Летом будет запущена программа по улучшению состояния зубов взрослого населения

Начиная с 1 июля взрослым пациентам будет компенсироваться до 30 евро в год за услуги зубного врача. До 85 евро в год увеличится сумма возмещения за услуги зубного тем, кто и сейчас получает возмещение – пенсионеры по нетрудоспособности, пенсионеры по старости, лица старше 63 лет, беременные, матери детей до года и люди с повышенной необходимостью лечения зубов. Для пожилых сохранится возмещение на зубные протезы - 255,65 евро на три года. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Новые и улучшенные услуги:

  • Улучшатся возможности детей с недостатками здоровья и их родителей

Государство сможет предложить услугу по уходу для более чем 7000 детей с тяжелой и глубокой степенью недостатка здоровья. В 2017 году услуга по уходу будет предоставлена в размере 270 часов в год, вместо прежних 57-80 часов. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Новые услуги помогут предупредить безработицу и помогут работодателям улучшить навыки работников

Для предупреждении безработицы, государство, посредством Кассы по безработице, будет поддерживать переобучение и дополнительное обучение работников. Меры по предупреждению безработицы – дополнительное обучение и переобучение по карте обучения, пособие для получения уровневого образования и пособие для работодателя на организацию обучения работников. Новые услуги рынка труда будут предлагаться работнику и работодателю исходя из индивидуальных потребностей. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

  • Инфолистки безрецептурных лекарств станут доступны на русском и английском языках

Для того, чтобы повысить информированность пациентов о лекарствах и избежать их неправильного использования, в течение I квартала в регистр лекарственных средств будут внесены переводы на русский и английский языки инфолистков, продаваемых в Эстонии безрецептурных лекарств. Перевод всех продаваемых в Эстонии инфолистков будет доступен к концу апреля. Переведенные инфолистки можно будет найти в электронном регистре лекарственных средств или попросить аптекаря их распечатать.

  • Здравоохранение получит из бюджета будущего года дополнительно 10 миллионов евро

С помощью дополнительного финансирование планируется увеличить в 2017 году количество кардиологических и неврологических операций и уменьшить плановую максимальную очередь в четыре раза – с восьми месяцев до двух месяцев. Кроме того, Больничная касса будет дополнительно компенсировать более чем 200 человекам биологическое лечение.

Нововведения, влияющие на трудовой процесс:

  • Увеличится минимальная ставка заработной платы

С нового года минимальная ставка почасовой вознаграждения за труд составит 2,78 евро, а минимальная ставка месячного вознаграждения за труд при полном рабочем времени – 470 евро. С ростом минимальной ставки заработной платы увеличатся и привязанные к ней возмещения, например, родительское возмещение и плата за «детский» отпуск.

  • Трудоспособность будет в дальнейшем оценивать только Касса страхования от безработицы

Начиная с 1 января 2017 года трудоспособность людей с длительным расстройством здоровья будет оценивать только Касса страхования от безработицы. Прежние пенсионеры по нетрудоспособности ожидаются на оценку трудоспособности в срок проведения повторной экспертизы. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

  • О командированном в Эстонию работнике нужно известить Инспекцию труда

Работодатели теперь должны извещать Инспекцию труда о командированном в Эстонию работнике.  Данные следует предоставлять Инспекции труда по электронной почте не позднее, чем в день начала работы командированного работника в Эстонии. Новый порядок касается только прибывших из других стран-членов Европейского Союза работников. Дополнительная информация ЗДЕСЬ

  • Вступили в силу новые требования к рабочей среде с влиянием электромагнитного поля

Для обеспечения безопасности сотрудников, работодатель должен оценивать уровень соприкосновения работников с электромагнитным полем, измерять силу электромагнитного поля и, в случае необходимости, внедрить технические и организационные меры по уменьшению риска для здоровья работников. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

Новости на административном поле деятельности министерства:

  • Внутригосударственное усыновление будет координировать Департамент социального страхования

Начиная с 2017 года, внутригосударственное усыновление, вместо земельных управ, будет координировать Департамент социального страхования. Цель изменений – обеспечить единый подход и качество. Дополнительная информация ЗДЕСЬ.

  • С 1 января начнет работу Центр инфосистем здоровья и благополучия

Центр инфосистем здоровья и благополучия (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ehk TEHIK) объединит услуги информационно-коммуникационных технологий Министерства социальных дел.

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