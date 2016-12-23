Галерея: победителем рождественского турнира в Нарве стала команда борцов

Победу в турнире одержали борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые смогли опередить гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова, пишет Postimees.
Участники турнира:
Борцы - Эпп Мяэ и Ардо Арусаар
Гребцы - Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон
Фехтовальщики - Эрика Кирпу и Николай Новоселов
Спортсмены-любители - Сандра Раю и Ханнес Хермакюла
Фитнес - Кристина Короляк и Олег Анисимов
Мотогонщики - Кристель Раба и Прийт Рятсеп
Футболисты - Анастасия Морковкина и Ири
Team Narva - Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов
Несмотря на то, что рождественские турниры спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии, в Нарве мероприятие состоялось впервые.