Галерея: победителем рождественского турнира в Нарве стала команда борцов

Победу в турнире одержали борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые смогли опередить гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова, пишет Postimees.

Участники турнира:

Борцы - Эпп Мяэ и Ардо Арусаар

Гребцы - Кайса Паюсалу и Тыну Эндрексон

Фехтовальщики - Эрика Кирпу и Николай Новоселов

Спортсмены-любители - Сандра Раю и Ханнес Хермакюла

Фитнес - Кристина Короляк и Олег Анисимов

Мотогонщики - Кристель Раба и Прийт Рятсеп

Футболисты - Анастасия Морковкина и Ири

Team Narva - Анастасия Пшеничная и Леонид Гулов

Несмотря на то, что рождественские турниры спортивных знаменитостей проводятся с 2005 года в разных городах Эстонии, в Нарве мероприятие состоялось впервые.