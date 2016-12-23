Водитель Lux Express восхищен нарвскими пассажирами

«Автобус всегда чистый, ни одного валяющегося кусочка бумаги не найти. Если кто-то кладет что-то в полиэтиленовый пакет, то сам же его и выбрасывает. Так было годами. Мне очень хорошо работается с пассажирами из этого региона», - рассказал Каарель Мяги о нарвских пассажирах изданию Meie Maa. По его словам, Эстония должна больше заниматься развитием Ида-Вирумаа, в противном случае может произойти социальный взрыв, так как безработица там очень высока.

Водитель автобуса рассказал также о других участниках дорожного движения, стиль вождения которых мешает ему в работе. Речь идет о тех, кто едет со скоростью ниже 70 км/ч, оставляя позади себя длинных хвост из автобусов и других транспортных средств. «Автобусы должны придерживаться графика. Те, кто едут медленно, могли бы сдвигаться к обочине, чтобы пропустить остальных. Если из-за встречного движения невозможно совершать обгоны, то им следовало бы прибавить газу», - считает он.