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Elektrilevi купит у ABB комплектные подстанции за 14 млн евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Предприятие Elektrilevi подписало с ABB договор о заказе комплектных подстанций и связанного с ними оборудования. Ориентировочный объем договора составляет 14 миллионов евро, и он заключен на три года.

Мы имеем дело с комплексным решением в виде поставляемых комплектных подстанций, которые будут комплектоваться и настраиваться в соответствии с нуждами сетевого предприятия уже на заводе. По сравнению с предыдущими, при организации нового конкурса поставки была установлена цель в повышении гибкости. Теперь кроме стандартных решений в рамках договора можно будет заказать индивидуальные решения и отдельные устройства.

По словам руководителя строительного отдела Elektrilevi Кристо Кюльястинена, организованный на новых основаниях конкурс поставки привел к более экономному в плане времени и денег договору. «В силу исторических причин у нас в электросети есть очень разные устройства, из-за чего приходится часто строить специфические решения. Если раньше для каждого индивидуального решения нужно было организовывать отдельный конкурс поставки, то теперь комплектную подстанцию можно комбинировать из необходимых устройств, а в имеющихся подстанциях заменять в устройствах отдельные компоненты», – объяснил Кюлльястинен.

На основании заключенного договора предприятие Elektrilevi закажет у ABB распределительные узлы среднего напряжения, комплектные подстанции мощностью от 630 до 1000 киловольт-ампер и их компоненты вместе с решениями из области автоматики, что является основой современной дистанционно управляемой электросети. Сетевое предприятие каждый год устанавливает в среднем 80 таких подстанций по всей Эстонии.

«Мы рады поддержать модернизацию и увеличение надежности распределительной сети Эстонии, потому что от этого выиграют все потребители», – отметил руководитель завода комплектных подстанций ABB Тоомас Соосаар. «Новаторские решения ABB позволят предприятию Elektrilevi ускорить процесс строительства современной дистанционно управляемой электросети».

Все новые подстанции изготавливаются на заводе комплектных подстанций ABB в Юри. «Для нас является важным то, что мы впервые можем сделать настолько важный вклад в модернизацию местной распределительной сети», – сказал Соосаар и подчеркнул, что для ABB это первый рамочный договор на поставку комплектных подстанций с предприятием Elektrilevi.

Комплектная подстанция превращает среднее напряжение в низкое, то есть в подходящее для используемых в домохозяйствах устройствах. Всего в сети Elektrilevi имеется примерно 24 000 подстанций.

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