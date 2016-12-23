Ту-154 запретили летать после трагедии

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.

Он отметил при этом, что в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.