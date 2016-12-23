Наследство патриарха: кому достанутся миллионы Алексия Второго и при чем тут Эстония?

Началось все в годовщину смерти Алексия Второго. Сначала диакон Андрей Кураев опубликовал в своем Живом Журнале запись про огромную сумму денег на счетах бывшего патриарха.

В изложении Кураева история такова: 1966 год, 37-летний митрополит Алексий знакомится с 30-летней монахиней Филаретой, которая на всю оставшуюся жизнь становится его экономкой. На десятилетие совместной жизни Алексей составляет завещание: все свое имущество он оставляет Филарете.

«Полагаю, – пишет Кураев, – имущество тогда было не таким уж и большим: квартира и дача в Москве, плюс аналогичное имущество в Эстонии. Но оно стало быстро расти в годы, когда личное патриаршество Алексия совпало с годами рыночной жизни России. Денег и власти было много. Недвижимость стала совсем иная и иного класса. В общем, я не исключаю, что Алексий мог забыть про ту бумажку 1976 года. А Филарете было не с руки напоминать Святейшенькому о его смертности».

Далее, рассуждает диакон, патриарху неудобно было самому ездить в банки и пополнять свои счета. Скорее всего, доверенность была выписана на Филарету – оттуда она и знала про их наличие и состояние.

«Но вновь скажу: это еще не значит, что Алексий и в самом деле видел в ней наследницу этих счетов. И я убежден, что знала она не про все счета и не ко всем имела доступ (особенно – к заграничным), – подчеркивает он. – Мы знаем, что спустя восемь лет по смерти завещателя на счетах Филареты лишь в одном Внешпромбанке оказалось свыше 300 миллионов рублей. Но сколько денег было на этих счетах восемь лет назад и сколько из них Филарета потратила или перевела – мы не знаем».

Он полагает, что переводить куда-то большие суммы значило бы засветиться. Вот они и лежали. И Филарета просто оформила вступление в наследство, но деньги не забрала. А затем она, видимо, пропустила сроки, в которые составляются «списки кредиторов» при банкротстве банка.

И в итоге матушка Филарета подала в суд, который 29 ноября вынес решение: она получает на 10 миллионов рублей меньше, чем претендовала, но все же почти 300 000 000 рублей. После обнародования судебного решения история и стала достоянием общественности.

Эту тему подхватили российские СМИ. Однако патриарх московский и всея Руси Кирилл так ничего и не прокомментировал. Не захотели ничего официально комментировать и в Эстонии.

Одно лишь удалось выяснить наверняка: к Эстонии описанные события в любом случае отношения не имеют. Когда заговорили о матушке Филарете, многие подумали, что это настоятельница Пюхтицкого Свято-Успенского монастыря в Куремяэ. И заговорили, что деньги придут в Эстонию!

Однако это оказалось совсем не так: матушка Филарета (Александра Смирнова), получившая наследство патриарха Алексия, и матушка Филарета (Оксана Калачева), игумения Пюхтицкого монастыря, – это две разные женщины.

Хотя матушка Филарета (Александра Смирнова), которой и достались миллионы патриарха, и имеет отношение к Пюхтицкому монастырю, но все же к его московскому подворью, где она и служит. Филарета его возглавляет. И подворье является ставропигиальным, то есть подчиняется напрямую патриарху.

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