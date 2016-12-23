Лимонадный налог молочных продуктов не коснется

«Было политическое решение обложить налогом все содержащие сахар напитки. Я не специалист, но работающие в данной области люди (из министерства сельской жизни и финансов – ред.) должны были посмотреть, коснется ли это и молочных продуктов», - сказал министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский (СДПЭ).

По его словам, против возможного налогообложения молочных продуктов говорит то обстоятельство, что их считают пищевыми веществами: «Если взять акциз на упаковку, то на бутылке молока (в различной таре – ред.) нет залогового знака».

Обложение налогом молочных продуктов усложняет то, что в них содержится естественный сахар – лактоза. «Если у вас есть йогурт с очень малым содержанием естественного сахара, в который добавлено много обычного сахара, то при обложении сладости налогом производители начнут говорить, что эстонские коровы дают особенно сладкое молоко», - говорит Осиновский.

Лактоза нарушает планы

Обложить налогом воду с добавлением вкуса или лимонад достаточно просто – поскольку тут нет естественного сахара, то сладость можно измерить и установить сумму налога: «Но, что касается продуктов, содержащих естественные сахара, то к тому, что с них можно брать налог я отношусь скептически».

По словам Осинвского, обложение налогом молочных продуктов, на самом деле, с точки зрения влияния на здоровье, было бы справедливым по отношению к другим группам товаров, поскольку в Эстонии такие продукты содержат слишком много сахара. «Но возможно ли это с чисто технической стороны, чтобы после этим налогом можно было нормально управлять и не возникли мошеннические схемы, я не знаю», - признался он.

Если сразу после формирования правительства шли разговоры о том, что новый лимонадный налог будет составлять 20 центов с литров, вне зависимости от количества содержащегося в напитке сахара, то министр труда и здоровья хотел бы отказаться от такого плана.

«Моя цель – сделать дифференцированный налог, и об этом я уже говорил с представителями заинтересованных групп», - сказал Осиновский.

Опыт других стран показывает, что снижать использование вредных веществ, производителей мотивирует именно ступенчатое налогообложение: «Если в ступенях налогов есть разница и разрыв в ставках акциза достаточно велик, то предприятия хотят довести свою продукцию именно до нижней группы, чтобы их товар был дешевым и конкурентоспособным». Министр выразил надежду, что составляющее законопроект по лимонадному налогу Министерство финансов тоже согласно вписать это в закон.

«С точки зрения фискальной политики Министерству финансов все равно, каким будет этот налог. Конечно, им легче взять весь рынок, ввести 20-процентный акциз и сказать, сколько денег поступит в бюджет», - признал Осиновский. Но, по его словам, основной целью лимонадного налога не является наполнение государственной казны, она заключается в желании улучшить здоровье населения.

Мало хороших примеров

Осиновский вынужден признать, что в плане налогов на жир, соль и другие продукты в мире очень много плохих и очень мало хороших примеров. Единственным хорошим примером остается именно введение налога на содержащие сахар напитки.

«Мы (правительство – ред.) договорились, что сделаем то, в плане чего у нас есть уверенность, что это окажет влияние на здоровье, что можно будет администрировать и где не возникнет мошеннических схем и спорной бюрократии», - сказал министр.

Лимонадный налог появится 1 января 2018 года. Это точно не будет являться налогом на сахар: «Во-первых, для этого нет политического соглашения, а также нет ни одной безошибочно действующей в мире системы».

В Министерстве финансов сказали, что введение налога на сахар и напитки, подслащенные искусственными веществами, находится в рабочем плане, а законопроект еще в работе. Для того чтобы дать разъяснения министерству требуется время.

В начале этого года Министерство финансов исследовало вопрос возможного введения налога на энергетические напитки – какая налоговая модель была бы самой действенной?

Выяснилось, что для снижения потребления известных веществ нужно было бы ввести налог на основе единицы сахара, поскольку проблема, вызываемая веществом, связана с объемом продукта.

Если цель заключается в налогообложении сахара, содержащегося в газированных напитках, то следовало бы как на дорогие, так и на дешевые напитки наложить одинаковую налоговую нагрузку, поскольку и те, и другие в любом случае содержат одинаково много сахара. В случае налога, основанного на ценности, то более дорогой напиток будет иметь более высокий налог, что заставит потребителя брать более дешевый продукт, а не тот, где содержится меньше сахара.

Кроме того, такая схема налогообложения может даже увеличить потребление дешевых газированных напитков. Да и у производителя не будет мотивации направить свое производство на изготовление более здоровых продуктов.

В случае налогов, основанных на единице сахара, проще прогнозировать налоговый доход. Также такой налог проще отслеживать, а связанные с этим расходы ниже. Все страны, имеющие налоги на газированные напитки, используют именно такую систему налогообложения, когда расчет исходит из единицы использованного сахара.

Выбор ставки налога, прежде всего, зависит от поставленной цели. В случае если цель – увеличить доход от налогов, то база должна быть шире, а ставка значительно ниже. В случае если цель – направить потребителя в сторону более здорового образа жизни, то ставка должна быть высокой.

На покупательское поведение потребителя влияет и так называемая заметность налогов. Если налог отдельно указан на ценнике, то потребитель скорее не купит такой товар, а потому налоги, связанные со здоровьем уместно указывать на ценнике, чтобы снизить потребление определенных продуктов. То, что данный товар вреден для здоровья можно указывать и в виде отдельной маркировки о налоге, и сообщением о том, что данный налог связан со здоровьем и введен на конкретные пищевые вещества.