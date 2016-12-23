В следующем году на рабочие дни выпадет шесть государственных праздников

Государственные праздники в 2017 году:
1 января – Новый год (воскресенье)
24 февраля — День независимости, годовщина Эстонской Республики (пятница)
14 апреля — Страстная пятница (пятница)
16 апреля — Пасха (воскресенье)
1 мая — День весны (понедельник)
4 июня — 1-й день Троицы (воскресенье)
23 июня — День победы (пятница)
24 июня — Яанов день (суббота)
20 августа — День восстановления независимости (воскресенье)
24 декабря — канун Рождества (воскресенье)
25 декабря — первый день Рождества (понедельник)
26 декабря — второй день Рождества (вторник)