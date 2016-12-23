Россия проиграла Канаде на старте молодежного чемпионата мира по хоккею

Голами в составе победителей отметились Тайсон Йост (3:11), Дилан Строум (23:15, 49:01), Николя Руа (37:08) и Мэтью Барзал (43:03). У россиян забивали Михаил Сергачев (9:47), Кирилл Капризов (45:12) и Егор Рыков (50:36).

"Для многих это первый чемпионат мира. Тем более - в Канаде, при такой аудитории. Естественно, это сказалось. Ничего страшного: будем продолжать работать, убирать индивидуальные ошибки. Нужно сделать правильные выводы и улучшать качество игры с каждым матчем. Играли до конца, бились. И при счете 5:3 были моменты, могли забить. Конечно, хотелось выиграть. Но это первая игра, весь турнир впереди", - цитирует пресс-служба ФХР тренера Валерия Брагина.

Отечественные хоккеисты вышли на матч в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Министерства обороны РФ над Черным морем.

В других матчах стартового тура шведы победили датчан (6:1), чехи обыграла финнов (2:1), а американцы разгромили команду Латвии (6:1).

В следующем матче 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Из группы В, где помимо россиян и канадцев также выступают команды США, Словакии и Латвии, в плей-офф выйдут четыре лучшие команды.