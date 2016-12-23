Советы от SmartLynx Airlines: как подготовиться к авиаперелету с ребенком

Подготовка багажа. Самое важное – уделить достаточно времени, чтобы заранее тщательно подготовить багаж, который предполагается взять с собой. В ручную кладь обязательно следовало бы поместить различные игрушки, игры, а также бумагу и карандаши. Все это поможет ребенку провести путешествие интересно. Однако рекомендуем воздержаться от игр, имеющих много мелких деталей, поскольку во время полета они могут потеряться. Также следует избегать и шумных игрушек, которые могли бы помешать покою окружающих путешественников. В ручном багаже непременно надо также предусмотреть место для детских продуктов или небольших закусок, если же вы забудете их взять, то закуски можно приобрести и в самолете. Жевание во время полета поможет ребенку легче перенести давление, образующееся в ушах во время взлета и посадки. Также в ручную кладь рекомендуется взять с собой одежду и небольшое одеяло, чтобы, если в салоне станет прохладно или наоборот – жарко, у ребенка была возможность переодеться. Одеяло поможет ребенку легче заснуть. Если вы забудете взять с собой одеяло, смело обращайтесь к стюардам, поскольку в чартерных полетах доступны пледы, чтобы сделать полет приятным как для маленьких, так и для больших путешественников.

Документы и правила. Перед полетом обязательно следовало бы ознакомиться с правилами полета, убедиться, сколько килограммов может быть в багаже и какие преимущества доступны, если отправляешься в полет с ребенком. Для детей до двух лет в большинстве случаев детскую коляску предлагается перевозить бесплатно. Однако коляска должна быть складной и разборной, чтобы ее можно было разместить в салоне, – если размер коляски не будет соответствующим, то обслуживающий персонал самолета имеет право посоветовать убрать коляску в багажное отделение самолета. Советуем также предварительно убедиться, что у вас с собой имеются все необходимые документы. „У младенца, так же как и у взрослого, должен быть с собой паспорт, однако билет на самолет для младенца чаще всего имеет пометку no seat, что означает, что родителю во время полета следует держать ребенка на руках, пристегнув с помощью специальных ремней безопасности. Для ребенка старше двух лет уже необходимо отдельное сидячее место», – дополняет менеджер по маркетингу и связям с общественностью SmartLynx Airlines Илва Приедниеце.

Во время полета. Если есть возможность выбирать сидячие места, родителям с ребенком рекомендуется выбрать место возле окна, чтобы ребенок мог смотреть в окно. Под рукой обязательно следует иметь сумку с детскими продуктами, одеждой, бутылочкой, влажными салфетками и играми. Если вы что-нибудь забыли, не надо стесняться обратиться за помощью к стюардам – в большинстве самолетов для подобных случаев подготовлены специальные игры и другие вещи для детей. «Во всех самолетах SmartLynx доступны бесплатные игры для наших маленьких путешественников, можно смело спрашивать игры у стюардов», – говорит Илва Приедниеце. Вы можете смело попросить персонал самолета подогреть детскую бутылочку, а также принести одеяло или подушку. Для развлечения ребенка старшего возраста можете воспользоваться фотокамерой. Например, давайте ребенку различные задания, чтобы ребенок в окне самолета нашел, скажем, облако, похожее на собаку или другое свое любимое животное, и сфотографировал его. Если фотоаппарат недоступен, эту игру смело можно провести и с помощью рисунков. Главное самим родителям во время полета сохранять спокойствие и быть творческими, предлагая ребенку интересные занятия. Ради счастливого ребенка всегда имеет смысл постараться!