Например, Швеция, которая придерживалась в области безопасности мышления, безмятежного до ступора, теперь прилагает усилия, чтобы соответствовать по оценке военных планировщиков реальной и даже непосредственной угрозе. Срочная служба вновь вышла на повестку дня. На службу вернутся ракетные установки береговой охраны, в том числе одна взятая в музее.

Россия перевооружилась до степени, которая осложнит для нас защиту от военного нападения расположенных на линии фронта НАТО союзников.

Кремль также владеет новыми военными искусствами: пропагандой, кибератаками, экономическим давлением и целенаправленной дачей взяток. В Восточной Европе все это опробовали в течение целого десятилетия или даже больше. Мы на Западе все это игнорировали.

Теперь это оружие направлено на нас и нам сложно с ним справиться. Каждый, кто год назад сказал бы, что Россия бесцеремонно и даже решительно вмешается в выборы президента США, а США окажутся слишком запутавшимися и робкими, чтобы дать ответный удар, стал бы посмешищем. Но именно это и произошло.

На бумаге Россия существенно слабее Запада, но Владимир Путин обладает значительными и, возможно, даже решающими преимуществами. Он уверен в себе и готов терпеть экономические трудности, нарушать правила и применять силу. Мы к этому не готовы.

Он не скрывает свои цели: заменить многостороннюю опирающуюся на правила европейскую организацию безопасности (которую Россия считает лицемерной и несправедливой) миром двусторонних сделок, где Россия как крупное государство будет занимать лидерскую позицию.

Это простая стратегия: разделяй и властвуй. Награждай за пособничество одни страны — сейчас это Венгрия, в следующем году это, возможно, будет Франция — и карай другие, на данный момент Грузию и Украину, вскоре, возможно, Эстонию и Польшу, за то, что осмелились оказать сопротивление.

Россия продолжит побеждать, пока мы не осознаем ту плачевную ситуацию, в которой оказались. Мы должны готовиться к постатлантической Европе. Это будет сложно, но не обязательно станет катастрофой. У нас по-прежнему остаются средства для самозащиты. Общий ВВП европейских фронтовых государств — пять Скандинавских стран, три Балтийские страны и Польша — составляет 2,5 триллиона долларов США против 3,5 триллиона в России.

Но Россия должна содержать напоминающий супергосударство военный аппарат с глобальными амбициями. Фронтовые государства должны защищать только себя.

Добавьте к этому таких союзников, как Великобритания, обладющее ядерным оружием супергосударство в области разведки и киберсфере, Канада (ВВП 1,6 триллиона) и Украина (340 миллиардов) и мы по-прежнему окажемся лучше России на любом фронте.

Но мы должны использовать свои сильные стороны, главной из которых является денежная мощь. Мы не можем помешать российским клептократам красть у своего народа миллиарды, но мы можем осложнить для них отмывание денег посредством нашей банковской системы. Мы можем заморозить или даже арестовать имущество связанных с нарушениями прав человека лиц. Это обладало бы мощным сдерживающим эффектом.

В целом мы должны объединить разные части затронутых российской угрозой правительства и общества. Наши банкиры, юристы и аудиторы должны в большей мере думать о клиентах, предложения которых они принимают, и условиям, на которые они соглашаются. Уязвимы и наши университеты.

Россия посредством СМИ, аналитических центров, политики или академического мира вливает деньги в общественную жизнь избранных в качестве мишени стран. Цели могут различаться от сбора данных для разведки до торговли влиянием или иных злодеяний. Советский Союз пытался делать то же, но сейчас мы гораздо менее осторожны.

Мы нуждаемся в четких механизмах обмена информацией о вторжениях и вмешательствах России в наши общества и совместной деятельности по отражению угрозы.

В этом нет ничего невозможного. Наши союзники в фронтовых государствах четче нас видят российскую угрозу и обладают форой в ее отражении. Мы должны попытаться прислушаться к ним.

Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).