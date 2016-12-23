"К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер было оказано внешнее воздействие", - сказал собеседник агентства. По его словам, исследования останков, поднятых из воды, не выявили следов взрывчатых веществ.

"Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства отметил, что "версия теракта отметается и по другим признакам - показаниям свидетелей авиапроисшествия". "Запечатленная на видео и выложенная в интернет запись о некой вспышке недалеко от места крушения была сделана почти через полчаса после катастрофы Ту-154", - сказал источник.

"Факт, что пилот не подал сигнал SOS, объясняется тем, что пилоты находились в стрессовом состоянии: в критическом состоянии они пытались спастись, речь шла о секундах. И понятно, что им было не до того, чтобы подать сигнал", - сказал собеседник агентства.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.