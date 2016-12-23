Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства Карлова

Как отмечается, такое решение принято по запросу прокуратуры. В ведомстве сочли, что публикация сведений, относящихся к расследованию, может стать препятствием для его проведения.

Теперь в турецких СМИ запрещено публиковать информацию о ходе расследования, подозреваемых и других фигурантах дела, а также размещать снимки с места преступления.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Застреливший его 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.

Турецкие власти заверяют, что у них есть убедительные доказательства принадлежности Алтынташа к FETO - террористической организации фетхулаистов, организованной сбежавшим в США оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

В окружении самого Гюлена данные обвинения называют «смехотворными», но турецкие следователи утверждают, что люди, помогавшие стрелку попасть в полицейскую школу, были членами FETO, и сам Алтынташ также состоял в FETO. С аналогичным заявлением выступил и президент Турции Реджеп Эрдоган: «Я должен прямо сказать - эта грязная организация до сих пор действует в армии и полиции».

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что теракты, совершенные в стране после парламентских выборов в июне 2015 года, и нападение на Карлова являются частью одного плана.