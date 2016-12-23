Первые пользователи Apple AirPods рассказали о недостатках наушников

А что касается тех, кто успел опробовать "яблочную" новинку, то многие из них столкнулись с неприятной особенностью. Как оказалось, AirPods достаточно быстро разряжаются.

На сегодняшний день в соответствующей ветке на официальном форуме компании Apple отметилось немало владельцев новых наушников. Все они говорят о том, что AirPods быстро теряют заряд, причем это происходит даже в том случае, когда наушники не используются, пишет 4pda.ru.

По словам некоторых пользователей, всего за пару часов AirPods могут разрядиться на 5%, а зарядный кейс в течение дня может потерять до 30% заряда. Также владельцы новой гарнитуры отмечают, что сами наушники разряжаются неравномерно: один садится быстрее, чем другой. Некоторые полагают, что это связано с наличием в одном из них встроенного микрофона.

На данный момент представители Apple предлагают пользователям, которые столкнулись с быстрой разрядкой AirPods, вернуть наушники или сдать их в сервисные центры. Однако многие опасаются, что в этом случае они останутся без гарнитуры на длительное время.