Эксперты: в 2017 году число предложений на рынке жилья Таллинна продолжит сокращаться

Количество предложений по-прежнему продолжит сокращаться в связи с неуклонным ростом спроса, вызванного наплывом населения. Всего спустя полгода в Таллинне останется около 4 500 предлагаемых квартир, из которых почти половину будут составлять новостройки, пишет портал Rus.ERR со ссылкой на прогноз предприятия.

Цены на съемные квартиры будут расти, поскольку переезжающие в Таллинн не имеют ресурсов для приобретения жилплощади, считают в руководстве Pindi Kinnisvara.

Согласно прогнозу компании, количество сделок купли-продажи сохранит стабильность (около 800 единиц в месяц), а средний уровень стоимости квадратного метра к концу года не превысит рубежа 1 800 евро (в настоящий момент он равняется 1 600 евро/м²).