Составлен топ самых тесных салонов самолетов

Так, в самолетах Airbus A319 и Airbus A320 оно составляет 71 сантиметр. Более просторными оказались ряды кресел самолетов Air Nostrum, Transavia и Wizz Air — в среднем расстояние между ними составило 79 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета испанского портала Liligo.com.

Самые тесные салоны на рейсах дальнего следования — в самолетах Turkish Airlines (77 сантиметров на A320 и Boeing 737). При этом на Airbus A340—300 расстояние между рядами кресел оказалось одним из самых больших — и составило 85 сантиметров. Аналогичные цифры — у Emirates в салонах самолетов Boeing 777—200LR, пишет Рамблер/Путешествия.

Самые широкие кресла — у Easyjet, Germanwings и Wizzair — 46 сантиметров. При средней величине — от 43 до 44 сантиметров.

Среднее расстояние между креслами составляет 80 сантиметров на рейсах ближнего следования и 77 сантиметров — на рейсах дальнего. Однако авиакомпании, работающие на ближних расстояниях, как правило, стремятся повысить свою продуктивность путем установки большего количества сидений и тем самым снизив стоимость билетов.