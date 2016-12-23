Фото: компания LG представила левитирующую беспроводную колонку

Компания LG не стала исключением и вслед за бюджетниками обновленной K-серии представила портативную колонку, которая парит в воздухе над док-станцией. Это далеко не первая левитирующая акустика на рынке, зато у нее есть несколько интересных фишек, пишет gagadget.com.

Колонка LG с индексом PJ9 напоминает по форме двигатель турбины самолета и обеспечивает всенаправленное звучание. Она оснащена двумя пассивными радиаторами, мощность и другие характеристики не сообщаются. Белый корпус из матового пластика защищен от воды по стандарту IPX7 и выдерживает 30-минутное погружение на глубину до одного метра — новинку можно брать с собой в бассейн, ванную комнату и отдых на свежем воздухе. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы.

Док-станция используется в качестве сабвуфера, а когда колонка разрядится, она сама опускается на платформу для беспроводной зарядки. Правда, в компании не сообщили, можно ли ее заряжать по проводу вдали от дома.

Цена LG PJ9 пока не объявлена, как и сроки выхода в продажу. Конкурентов у нее немного — это колонка Mars, а также первая модель такого рода OM Audio OM/One. Все они могут удерживаться в воздухе благодаря магнитной левитации. Этот принцип также используется в проигрывателе виниловых пластинок MAG-LEV Audio, финальную версию которого обещают выпустить следующим летом.