Оставленные на плите пельмени чуть не привели к трагедии

На месте выяснилось, что в квартире на плите подгорели пельмени, пока владелец квартиры мирно спал.
Спасатели проветрили квартиру, а скорая помощь осмотрела жильца.
В воскресенье, 25 декабря, в 1.53 спасателям поступило сообщение, что в Тарту, на улице Ууэ в одной квартире пятиэтажного дома сработал дымовой датчик.
На месте выяснилось, что в квартире на плите подгорели пельмени, пока владелец квартиры мирно спал.
Спасатели проветрили квартиру, а скорая помощь осмотрела жильца.
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