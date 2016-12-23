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Оставленные на плите пельмени чуть не привели к трагедии

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В воскресенье, 25 декабря, в 1.53 спасателям поступило сообщение, что в Тарту, на улице Ууэ в одной квартире пятиэтажного дома сработал дымовой датчик.

На месте выяснилось, что в квартире на плите подгорели пельмени, пока владелец квартиры мирно спал.

Спасатели проветрили квартиру, а скорая помощь осмотрела жильца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдымовой датчикпельменипожарспасатели
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