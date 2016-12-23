В Эстонии снизился уровень преступности

С января по ноябрь было зарегистрировано 26 903 преступления, что на 2 823 преступления (девять процентов) меньше в годовом сравнении. В то же время, в январе уровень преступности был ниже в годовом сравнении на целых 11 процентов, в феврале - всего на четыре, в марте - на семь, а в апреле - на восемь процентов. За полгода уровень преступности снизился на семь процентов, а за девять месяцев — на восемь.

Выше всего было число зарегистрированных краж (всего 8468), в годовом сравнении их число сократилось на 20 процентов. Случаев физического насилия зарегистрировано за одиннадцать месяцев 4 432, то есть на 14 процентов меньше в годовом сравнении. Число ограблений сократилось на 28 процентов — с 318 до 230 случаев. Число транспортных преступлений снизилось на шесть процентов — с 3689 до 3453 случаев.

За 11 месяцев было зарегистрировано 5642 преступления против личности, в том числе 75 нанесений тяжких телесных повреждений, за тот же период прошлого года таких преступлений было зарегистрировано 88. За 11 месяцев было зарегистрировано 42 убийства с учетом преступлений на стадии подготовки, а за тот же период прошлого года этот показатель составил 45. Сократилось и число изнасилований — с 151 до 141.

Среди преступлений, количество которых незначительно увеличилось, мошенничества (с 1423 до 1581 в годовом сравнении) и нарушения публичного правопорядка (с 390 до 1024). В то же время сократилось число случаев обращения с крупными партиями наркотиков (с 997 до 950).

В прошлом году общее число преступлений достигло рекордно низкой отметки и вырос процент раскрытых преступлений. Если в 2005 году было зарегистрировано 55 586 преступлений, а в 2008 году этот показатель по-прежнему превышал 50 000, то в новом десятилетии число преступлений заметно ниже отметки в 50 000 и постоянно снижается. В 2011 году число преступлений составило 42 567, в 2012 году 40 816, в 2013 году 39 631, в 2014 году 37 787, а в прошлом году 32 575, сообщается в статистике Министерства юстиции.

В прошлом году вырос процент раскрытых преступлений. По статистике Министерства юстиции, в прошлом году следственные учреждения раскрыли 20 472 преступления, то есть 63 процента от зарегистрированных преступлений. В позапрошлом году этот показатель составил 52 процента, в 2013 и 2012 году 53 процента, а в 2011 году - 55 процентов.