Сегодня будут названы лучшие спортсмены Эстонии по итогам 2016 года

Претендентами на награду в разных категориях стали:
Лучший спортсмен 2016 года: Герд Кантер, Рагнар Клаван, Мартин Куппер, Расмус Мяги;
Лучшая спортсменка 2016 года: Ксения Балта, Ирина Эмбрих, Анетт Контавейт, Келли Сильдару;
Лучшая команда 2016 года: раллийная команда Отта Тянака и Райго Мылдера, эстонская четверка по гребле, женская сборная по фехтованию, национальная команда по волейболу;
Тренер 2016 года: Георге Крету, Матти Киллинг, Тынис Сильдару, Александер Таммерт.
Портал Postimees будет вести прямую трансляцию с мероприятия. Следить за церемонией награждения можно будет по данной ссылке.